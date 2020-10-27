Лавров перейдет на самоизоляцию из-за контакта с инфицированным COVID-19

Глава МИД РФ Сергей Лавров вынужден перейти на самоизоляцию из-за контакта с инфицированным коронавирусом.

Запланированные ранее визиты и встречи перенесут на более поздний срок. При этом, как сообщили ТАСС в Департаменте информации и печати МИД РФ, Лавров чувствует себя хорошо.

До этого Лавров назвал единственный способ урегулирования конфликта в Донбассе по мнению Москвы. Министр объяснил, что на данный момент основной задачей является выполнение уже достигнутых несколько лет назад дипломатических договоренностей в полном объеме. Глава МИД добавил, что надобность в дополнительных внешних инициативах отсутствует.