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Систему QR-кодов в Москве могут расширить на предприятия торговли

Кирилл Васин
18:15 27.10.2020
По словам Немерюка, около 1 500 заведений Москвы получили QR-коды.
Систему QR-кодов в Москве могут расширить на предприятия торговли
© Фото: Антон Денисов, РИА Новости

Как рассказал руководитель  департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк, систему QR-кодов могут расширить на предприятия торговли, а многие кафе и рестораны уже применяют ее добровольно.

«Помимо заведений, которые попадают под действие указа мэра, систему уже добровольно применяют и многие другие предприятия общественного питания - кафе и рестораны. Возможно, она будет применяться и в других предприятиях торговли города Москвы», - отметил Немерюк.

По его словам, система, введенная для посетителей ночных заведений столицы, помогла зафиксировать 26 пересечений с больными коронавирусом, порядка 1 700 человек получили сообщения о том, что они могли контактировать с инфицированными. Он добавил, что около 1 500 заведений Москвы получили QR-коды.

Ранее в Москве заработала система регистрации для входа в ночные заведения. Теперь желающим посетить бары или клубы необходимо зарегистрироваться по номеру телефона. Для этого нужно отсканировать QR-код при входе в заведение, перейти по полученной ссылке и авторизоваться по номеру телефона или через mos.ru. Есть и другой способ  - можно отправить СМС на номер 7377, подтверждение, которое надо показать при входе, придет ответным сообщением.

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