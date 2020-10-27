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Ученые рассказали о вреде диетических напитков для сердца

Ирина Киселенко
17:41 27.10.2020
Напитки с подсластителями рекламируются как продукт, снижающий потребление калорий, но они не помогают защитить сердце.
Ученые рассказали о вреде диетических напитков для сердца
© Фото: Robina Weermeijer, Unsplash.com

Диетические напитки приносят такой же вред для сердца, как и напитки с сахаром, выяснили французские ученые из Университета Париж-север XIII.
Результаты исследования были опубликованы в журнале American College of Cardiology.

Исследование длилось 10 лет и за это время они смогли собрать данные о 104 тысяч людей, в том числе и о том, какие напитки употребляет человек и как часто он сталкивается с заболеванием сердца.
Во время эксперимента каждый участник на протяжении полугода записывал данные о том, какой напиток он употребил, а затем ученые устанавливали кто из них пострадал от проблем с сосудами.

Как выяснилось, у любителей таких напитков риск инсульта и других патологий был повышен на 20% по сравнению с теми, кто пьет воду, чай или кофе.

Также стало известно, что подсластители могут влиять на метаболизм, повышая скорость всасывания сахара, поэтому, по мнению ученых, не стоит считать напитки с подсластителями более полезными.

Ранее австралийские ученые рассказали, что потребление диетической газировки может вызвать лишний вес и способствовать появлению диабета второго типа.

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