Путин заявил, что строители не должны заниматься реставрацией объектов культурного наследия

Президент России Владимир Путин заявил, что привлечение строительных компаний к работам на объектах культурного наследия может повлечь за собой их утрату. Об этом он сказал на заседании совета при президенте РФ по культуре и искусству.

По словам главы государства, текущие правила работ на объектах культурного наследия не обязывают привлекать к ним профильных профессионалов, такими работами может заниматься строительная компания, имеющая лишь соответствующую лицензию.

«Все это создает риски не только некачественных работ, а безвозвратной утраты ценнейших объектов нашего исторического культурного наследия. И добавлю, что вопросы культурного наследия в ведении строителей, конечно же, находиться не должны», - отметил Путин.

Также он потребовал выполнить ранее данное поручение об обеспечении строгого учета, паспортизации и охраны памятников истории и культуры.