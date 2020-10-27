Путин потребовал обеспечить строгий учет памятников истории и культуры

Президент России Владимир Путин потребовал выполнить ранее данное поручение об обеспечении строгого учета, паспортизации и охраны памятников истории и культуры. Об этом он заявил на заседании совета при президенте РФ по культуре и искусству.

«Обращаю особое внимание правительства и Министерства культуры, регионов на ранее данное поручение обеспечить строгий учет, паспортизацию и охрану памятников истории и культуры», - отметил Путин.

Президент также сказал, что на заседании будут обсуждаться проблемы в сфере культуры и меры поддержки отрасли, которые помогут обеспечить ее устойчивое развитие.