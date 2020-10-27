Лева из Би-2 заразился COVID-19

Один из двух фронтменов группы Би-2 Егор Бортник, более известный как Лева, заразился коронавирусной инфекцией. Об этом он сообщил в своем Instagram.

На вопрос подписчиков, отменят ли концерты, артист отвечает, что уже идет на поправку.

Напомним, что группа «Би-2» была основана в 1988 году, и продолжает выступать на протяжении 30 лет. Известно, что ближайший концерт группы планируется 11 ноября в Казани.