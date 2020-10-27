Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В МИД прокомментировали заявления США по ДСНВ

Андрей Аркадьев
16:40 27.10.2020
Москва не для того ведет диалог, чтобы идти навстречу Вашингтону в одностороннем порядке.
В МИД прокомментировали заявления США по ДСНВ
© Фото: Минобороны России

Россия разочарована сигналами США по вопросу продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Мы находимся в очень интенсивном диалоге с США по этим вопросам. Сигналы, поступающие оттуда, нас разочаровывают», - приводит РИА Новости его слова.

Рябков подчеркнул, что Москва не для того ведет диалог, чтобы идти навстречу Вашингтону в одностороннем порядке.

Путин 16 октября предложил продлить действующий договор без всяких условий на год. Позже в МИД РФ заявили, что Москва готова вместе с Вашингтоном взять на себя обязательство о заморозке ядерных боезарядов ради продления СНВ-3 на год.

В феврале 2021 года истекает срок действия Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ). Документ был подписан 8 апреля 2010 года президентами РФ и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой  и вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он заменил Договор о СНВ 1991 года (ДСНВ) и после вступления в силу заменил Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002 года (ДСНП). Соглашение можно продлить по согласию сторон, но не более чем на пять лет.

Согласно Договору СНВ-3, стороны сокращают количество своих ядерных боезарядов до 1,5 тысячи единиц, а также ограничивают количество другого вооружения, в том числе межконтинентальных баллистических ракет.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
15:10 В стране и мире
Между Симферополем и Астраханью запустят поезда
14:45 В стране и мире
В Кремле высказались о нехватке лекарств для онкобольных
13:22 В стране и мире
Песков: Турцию можно привлечь к разрешению конфликта в Нагорном Карабахе только с согласия Азербайджана и Армении
12:08 В стране и мире
Видео
Экономист рассказала, в какой валюте выгодно хранить сбережения
11:37 В стране и мире
В России зарегистрированы 16 550 новых пациентов с COVID-19
Популярное
Популярное
Страшилка на Хэллоуин: в Сети обсуждают обмундирование борцов с «шершнями-убийцами»
Астрономы впервые исследовали атмосферу «невозможной планеты»
Странный неопознанный объект сняли с борта МКС
Российский квадрокоптер сможет получать энергию с земли, из воздуха и космоса
Видео
Воронка и куски искореженного железа: опубликованы кадры с борта взорвавшегося в Азовском море танкера
«Вооруженный до зубов»: в США оценили модернизированный фрегат «Маршал Шапошников»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.