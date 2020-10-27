В МИД прокомментировали заявления США по ДСНВ

Россия разочарована сигналами США по вопросу продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Мы находимся в очень интенсивном диалоге с США по этим вопросам. Сигналы, поступающие оттуда, нас разочаровывают», - приводит РИА Новости его слова.

Рябков подчеркнул, что Москва не для того ведет диалог, чтобы идти навстречу Вашингтону в одностороннем порядке.

Путин 16 октября предложил продлить действующий договор без всяких условий на год. Позже в МИД РФ заявили, что Москва готова вместе с Вашингтоном взять на себя обязательство о заморозке ядерных боезарядов ради продления СНВ-3 на год.

В феврале 2021 года истекает срок действия Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ). Документ был подписан 8 апреля 2010 года президентами РФ и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой и вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он заменил Договор о СНВ 1991 года (ДСНВ) и после вступления в силу заменил Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002 года (ДСНП). Соглашение можно продлить по согласию сторон, но не более чем на пять лет.

Согласно Договору СНВ-3, стороны сокращают количество своих ядерных боезарядов до 1,5 тысячи единиц, а также ограничивают количество другого вооружения, в том числе межконтинентальных баллистических ракет.