Армения и Азербайджан вновь обвинили друг друга в обстрелах

Минобороны Армении заявило о новых обстрелах своей границы с азербайджанской стороны. Речь идет об атаке на погранзаставу с применением беспилотников и ракетно-артиллерийских систем.

В Баку эту информацию опровергли и заявили, что армянская сторона подвергает интенсивному обстрелу из минометов территории Азербайджана.

Соглашение о новом режиме гуманитарного прекращения огня на территории Нагорного Карабаха было достигнуто представителями Армении и Азербайджана при содействии США и вступило в силу 26 октября в 08.00 по местному времени. Позже стороны обвинили друг друга в обстрелах в нарушение договоренностей.