В стране и мире Глава Минздрава Ростовской области ушла в отставку Ирина Киселенко Исполнение обязанностей главы минздрава возложено на замминистра по лечебной работе Александра Крата. © Фото: Александр Блотницкий, РИА Новости Губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал указ об освобождении от занимаемой должности министра здравоохранения региона Татьяны Быковской. Об этом стало известно 27 октября на сайте ведомства. «Освобождена от замещаемой должности министр здравоохранения региона Татьяна Быковская - по собственному желанию, в связи с выходом на пенсию», - говорится в заявлении. Татьяна Быковская занимала пост Министра здравоохранения Ростовской области с декабря 2004 года. Напомним, что 28 ноября Быковская была задержана по подозрению в превышении должностных полномочий. На заседании было вынесено решение избрать меру пресечения в виде домашнего ареста до 27 января 2020 года. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика