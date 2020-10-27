Между Симферополем и Астраханью запустят поезда

С 16 декабря между Симферополем и Астраханью начнут курсировать поезда. Периодичность поездок составит один раз в четыре дня.

Состав будет находиться в пути 36 часов и пройдет через Верхний Баскунчак, Волгоград, Сальск, Батайск, Ростов-на-Дону и Тимашевск. В сообщении на сайте оператора отмечается, что в составе поездов будут представлены купейные и плацкартные вагоны.

Первый поезд отправится из Симферополя 16 декабря, а из Астрахани – 19 декабря. Также железнодорожным сообщением Симферополь связан с Москвой, Екатеринбургом, Смоленском и Кисловодском, а Севастополь – с Москвой и Санкт-Петербургом.