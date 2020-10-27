Страшилка на Хэллоуин: в Сети обсуждают обмундирование борцов с «шершнями-убийцами»

В американском городе Блейн, штат Вашингтон, была проведена первая операция по уничтожению гнезда гигантских шершней, которых в соцсетях прозвали «шершнями-убийцами». Операция по уничтожению прошла 24 октября. В ходе многомесячных поисков энтомологам удалось обнаружить гигантское гнездо размером с баскетбольный мяч, в котором обитало несколько сотен насекомых. О ликвидации сообщило издание The Guardian.

Департамент сельского хозяйства WSDA также распорядился спилить дерево, на котором было обнаружено гнездо – ученые намерены изучить ствол и понять, не покинули ли его королевы улья.

В ходе ликвидации ученые облачились в специальные защитные костюмы – укусы шершней были ядовиты. Пользователи социальных сетей отметили необычность костюмов – процесс ликвидации напоминал съемки научно-фантастического фильма. Некоторые американцы отметили, что такой костюм идеально подойдет для празднования Хеллоуина.

Предполагается, что «шершни-убийцы» были завезены в США через океан из Азии. В мае нашествие гигантских насекомых активно обсуждалось в социальных сетях.