Супертайфун готовится атаковать Вьетнам

Почти полтора миллиона человек эвакуируют из прибрежных районов Вьетнама в связи с приближением супертайфуна «Молаве». За сутки он усилился в несколько раз и достиг скорости 45 метров в секунду.

Как передает CNN, власти страны готовят эвакуацию 1,3 миллиона человек. Ожидается, что удар стихии затронет большую территорию.

Накануне циклон ударил по Филиппинам. Пострадали десятки населенных пунктов. Повсюду - сорванные крыши и поваленные деревья. Местами штормовый ветер сопровождался сильным ливнем. В результате затопило сотни жилых участков.