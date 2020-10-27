В стране и мире Друг Петросяна оброверг сообщения о его госпитализации Лина Давыдова Сатирик Георгий Териков сообщил, что Петросян находится дома. © Фото: Komsomolskaya Pravda, Globallookpress Заслуженный артист России, писатель-сатирик Георгий Териков опроверг сообщения СМИ о госпитализации Евгения Петросяна в одну из московских клиник. Он рассказал, что несколько минут назад общался Петросяном по телефону. «Здоров, дома находится, никакого коронавируса у него нет», - сказал Териков. Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Евгения Петросяна госпитализировали с диагнозом «коронавирус» в одну из московских клиник. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика