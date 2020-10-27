Друг Петросяна оброверг сообщения о его госпитализации
Сатирик Георгий Териков сообщил, что Петросян находится дома.
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Globallookpress
Заслуженный артист России, писатель-сатирик Георгий Териков опроверг сообщения СМИ о госпитализации Евгения Петросяна в одну из московских клиник.
Он рассказал, что несколько минут назад общался Петросяном по телефону.
«Здоров, дома находится, никакого коронавируса у него нет», - сказал Териков.
Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Евгения Петросяна госпитализировали с диагнозом «коронавирус» в одну из московских клиник.