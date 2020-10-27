Лукашенко потребовал отчислить протестующих студентов из вузов

Президент Белоруссии принял решение отчислить всех студентов, которые приняли участие в несанкционированных акциях протеста, об этом глава республики заявил на совещании по подготовке шестого Всебелорусского народного собрания.

«Кто вышел в нарушение закона на несанкционированные акции, лишается права быть студентом. Пожалуйста, отправьте их, как я говорил, кого в армию, а кого - на улицу. Пусть ходят по улице. Но они должны быть отчислены из вуза», - сказал Лукашенко.

Также он добавил, что это касается и преподавателей. По его мнению, их мало, но они «гадко себя ведут».

«Повторяю: никого не просите и не уговаривайте, это бесполезно», - цитирует Лукашенко БелТА.

Напомним, что недавно лидер Белоруссии заявил, что властям республики нет смысла уговаривать тех граждан страны, которые решили присоединиться к забастовкам оппозиции.



