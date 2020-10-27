Путин подписал закон о снижении платы за некачественные услуги ЖКХ

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому плата за коммунальные услуги может быть уменьшена, если их предоставляют с перерывами или нарушения качество.

Как следует из документа, опубликованного на официальном портале правовой информации, сейчас при предоставлении услуг ЖКХ с нарушением качества или с большими перерывами производится изменение размера платы за коммунальные услуги. При этом лицо, виновное в нарушении, обязано уплатить потребителю штраф. При этом само изменение размера платы за коммунальные услуги осуществляется управляющей организацией, товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом.

Закон исключает положение, по которому лицо, виновное в нарушении непрерывности предоставления или качества коммунальных услуг, обязано уплатить потребителю штраф.

Кроме того, закон обязывает лицо, ответственное за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме, компенсировать ресурсонабжающей организации понесенные ей расходы, которые возникли из-за изменения размера платы за коммунальные услуги.