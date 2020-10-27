В Кремле высказались о нехватке лекарств для онкобольных

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос об обращении благотворительных фондов к Владимиру Путину прокомментировал информацию о нехватке лекарств для онкобольных.

«Вы знаете, что медицинский, что называется, сектор правительства, сектор здравоохранения уже тоже на это отреагировали и работают над тем, чтобы ситуацию исправить», - отметил Песков.

Ранее на сайте благотворительного фонда Константина Хабенского появилось обращение к президенту РФ, председателю Совета Федерации, председателю Государственной думы и другим законодателям и чиновникам, в котором говорится о возникновении дефицита лекарств для лечения онкобольных, в том числе детей.



