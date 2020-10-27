Разделило на две части: в Свердловской области прошел мощный оползень

В Свердловской области вдоль берега реки Иленка произошел оползень, вызванный береговой эрозией. Видео с места были опубликованы очевидцами в Сети.

На кадрах хорошо видно, что в результате природного явления местность разломило на две половины. Территория оползня огорожена.

По информации МЧС по региону, протяженность зоны разрыва составляет 123 метра. Минимальное расстояние до хозяйственных построек составляет 15 метров, до жилого дома 26,6 метра.

На данный момент угрозы для жителей нет.