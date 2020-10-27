Лукашенко: власти Белоруссии не будут уговаривать участников забастовок

Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что властям республики нет смысла уговаривать тех граждан страны, которые решили присоединиться к забастовкам оппозиции. Как сообщило агентство БелТА, президент страны дал такое поручение премьер-министру Белоруссии и другим представителям власти.

«В связи с этими призывами из Польши и Литвы об ультиматумах и забастовках - никого не надо уговаривать. Сейчас такой момент, когда каждый должен выбирать в своей жизни ту дорогу, по которой он будет двигаться», - сказал Лукашенко в ходе совещания по подготовке шестого Всебелорусского народного собрания.

Напомним, в протестах против действующей официальной власти в стране участвовали и рабочие, и врачи, и учителя, и студенты, и госслужащие, присоединившись к тем, кто поддерживает проигравшую выборы и находящуюся сейчас в Литве Светлану Тихановскую.