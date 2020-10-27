Власти Москвы не планируют ограничивать работу ночных заведений

Столичные власти пока не будут вводить ограничения на работу ночных заведений, так как в Москве приняты серьезные меры по контролю за их посещением. Как сообщила глава пресс-службы мэра и правительства Москвы Гульнара Пенькова, в городе наблюдается значительное снижение динамики роста заболеваемости COVID-19.

«В Москве приняты меры по цифровому контролю за посещением ресторанов и клубов, работающих в позднее время. Данная мера обеспечивает оперативный контроль и эпидрасследования в случае заболевания посетителей. Исходя из этого, в настоящее время считаем возможным воздержаться от закрытия каких-либо секторов экономики», - сообщила Пенькова.

Как сообщалось ранее, с 19 октября доступ работников и посетителей в ночные клубы и бары возможен только при регистрации номеров телефонов. На входе посетители должны сканировать QR-код либо отправить SMS. Если у кого-то будет выявлена инфекция, всех присутствовавших оповестят и предложат оперативно сдать тест на COVID-19. За отказ использовать систему QR-кодов ночные заведения могут оштрафовать на сумму до 500 тысяч рублей.