Специалист рассказал о важнейшем правиле амбулаторного лечения

Специалист по биологической защите Георгий Фролов рассказал «Звезде», зачем и как проветривать помещение, в котором находится человек, зараженный коронавиусной инфекцией.

Он указал, что данная мера необходима в первую очередь для снижения концентрации вируса в воздухе, так как именно заражение через воздух является основным путем инфицирования COVID-19. Это правило крайне актуально в случае, если больны не все члены семьи.

«Если человек болеет, то обязательно нужно проветривание. Нужна изоляция этого человека в другой комнате, обязательно, чтобы он находился в маске, чтобы при кашле, насморке большие количества [частиц вируса] не оказались в воздухе, чтобы другие не заразились», - порекомендовал Фролов.

Он объяснил, что при надетой маске основное количество частиц, способных вызвать заражение окружающих, остаются на внутренней стороне защитного изделия. Если же опасности значительного распространения вируса через воздух нет, то требуется только проветривание помещения.

«Вышли вы на какое-то время из помещения, например, в магазин – нужно открыть проветрить, чтобы пришел свежий поток воздуха <...> Чем больше вы делаете, тем лучше. На самом деле, свежий воздух полезен во всех отношениях», - обозначил Фролов.

Специалист указал, что проветривание полезно, так как избавляет помещение от затхлого воздуха и насыщает его кислородом. Вместе с тем важно не находиться на сквозняке во время проветривания, а покинуть помещение.

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