Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Специалист рассказал о важнейшем правиле амбулаторного лечения

Анна Берестовая
01:34 27.10.2020
Максимально важно соблюдать определенные правило в случае, если в одной квартире и доме находятся и зараженные и здоровые люди.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: pixabay.com

Специалист по биологической защите Георгий Фролов рассказал «Звезде», зачем и как проветривать помещение, в котором находится человек, зараженный коронавиусной инфекцией.

Он указал, что данная мера необходима в первую очередь для снижения концентрации вируса в воздухе, так как именно заражение через воздух является основным путем инфицирования COVID-19. Это правило крайне актуально в случае, если больны не все члены семьи.

«Если человек болеет, то обязательно нужно проветривание. Нужна изоляция этого человека в другой комнате, обязательно, чтобы он находился в маске, чтобы при кашле, насморке большие количества [частиц вируса] не оказались в воздухе, чтобы другие не заразились», - порекомендовал Фролов.

Он объяснил, что при надетой маске основное количество частиц,  способных вызвать заражение окружающих, остаются на внутренней стороне защитного изделия. Если же опасности значительного распространения вируса через воздух нет, то требуется только проветривание помещения.

«Вышли вы на какое-то время из помещения, например, в магазин – нужно открыть проветрить, чтобы пришел свежий поток воздуха <...> Чем больше вы делаете, тем лучше. На самом деле, свежий воздух полезен во всех отношениях», - обозначил Фролов.

Специалист указал, что проветривание полезно, так как избавляет помещение от затхлого воздуха и насыщает его кислородом. Вместе с тем важно не находиться на сквозняке во время проветривания, а покинуть помещение.

Ранее в Минздраве России представили ряд новых рекомендаций, помогающих взрослым пациентам, переносящим COVID-19 в легкой или средне тяжелой форме и находящимся на амбулаторном лечении.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
01:37 В стране и мире
Видео
Врач-терапевт рассказала, какие витамины помогут не заболеть зимой
00:04 В стране и мире
Лавров: разговоры о зависимости Европы от российского газа создают сомнения
22:10 В стране и мире
Минздрав представил обновленные рекомендации по лечению COVID-19
20:07 В стране и мире
Видео
Второму фигуранту дела о недвижимости Баталова назначили запрет определенных действий
19:50 В стране и мире
Видео
Суд вынес решение обвиняемой в мошенничестве с недвижимостью семьи актера Баталова
Популярное
Популярное
Страшилка на Хэллоуин: в Сети обсуждают обмундирование борцов с «шершнями-убийцами»
Астрономы впервые исследовали атмосферу «невозможной планеты»
Странный неопознанный объект сняли с борта МКС
Российский квадрокоптер сможет получать энергию с земли, из воздуха и космоса
Видео
Воронка и куски искореженного железа: опубликованы кадры с борта взорвавшегося в Азовском море танкера
«Вооруженный до зубов»: в США оценили модернизированный фрегат «Маршал Шапошников»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.