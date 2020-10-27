Песков: Турцию можно привлечь к разрешению конфликта в Нагорном Карабахе только с согласия Азербайджана и Армении

Вопрос о привлечении Турции к переговорному процессу по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе должен решаться только с согласия и желания Армении и Азербайджана. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Здесь важна точка зрения только двух противоборствующих сторон, то есть Азербайджана и Армении. Только противоборствующие страны могут дать согласие или пожелать участия того или иного государства в процессе урегулирования», - сказал пресс-секретарь президента РФ.

Вопрос о потенциальном участии Турции и возможном вовлечении ее в «следующем переговорном раунде» армяно-азербайджанских контактов был задан Дмитрию Пескову в ходе общения с журналистами.

Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров призвал Турцию использовать свое влияние для прекращения огня и начала содержательных переговоров по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе. Как заявил Лавров, Москва против военного разрешения ситуации и хочет, чтобы все внешние игроки воздержались от раскручивания военного сценария.