Врач-терапевт рассказала, какие витамины помогут не заболеть зимой

Врач-терапевт Людмила Лапа рассказала «Звезде» о витаминах, которые могут помочь россиянам не заболеть зимой. В первую очередь следует уделить внимание продуктам с высоким содержанием витамина D – в зимний период организма может испытывать его нехватку из-за малого количества солнечного света. По словам врача, витамин D поддерживает правильный обмен кальция в организме. Вторым по значимости является витамин С, поддерживающий работу иммунной системы. Также витамин С полезен при профилактике ОРВИ.

Врач призвала россиян разумно отнестись к употреблению витаминов, так как гипервитаминоз может вызвать трудноизлечимую интоксикацию организма. Объем употребления витаминов для каждого человека индивидуален и для грамотного употребления следует предварительно обратиться к врачу за консультацией.

«Следует внимательно следить за употреблением витаминов, так как гипервитаминоз в зимний период встречается довольно часто – особенно при неумеренном употреблении витаминов группы B. Чрезмерное содержание определенного витамина в организме может вызвать интоксикацию – желая принести пользу, мы нанесем своему организму вред» - сообщает Людмила.

Также врач отметила, что следует отдать предпочтение употреблению пищи с высоким содержанием витаминов, вместо неразумного употребления препаратов – переизбыток определенных витаминов может привести к куда более серьезным последствиям, чем их нехватка.