Эксперт назвал главные признаки прослушки телефона

Обычные граждане, не имеющие отношения к криминальной деятельности или бизнесу, вряд ли могут заинтересовать работников спецслужб. Профессионалы действительно имеют право вести слежку за крупными преступниками для их поимки и задержания.

Поэтому если вы вдруг начали подозревать, что за вами кто-то следит с помощью вашего же телефона, вполне вероятно, что его взломали обычные мошенники или конкуренты. Самый главный признак прослушки телефона - его странное, нетипичное поведение, рассказал партнер и директор компании «Интеллектуальный резерв» Павел Мясоедов.

«Признаками прослушки телефона могут быть быстрая разрядка аккумулятора или и перегрев гаджета. Если вы нашли в списке программ ту, которую не устанавливали сами - ее лучше удалить по той же причине», - сообщил эксперт агентству «Прайм».

Самопроизвольное включение и выключение аппарата - тоже признак слежки. Предотвратить этот процесс поможет смена сим-карты, телефона, паролей и почты, объясняет специалист. Если прослушкой занимаются мошенники, им потребуется время на то, чтобы найти новый договор жертвы с оператором.

Однако смена телефона не поможет остановить слежку за его владельцем, если его прослушивают родственники. Как заключил эксперт, они снова легко получат доступ к телефону и незаметно установят шпионское ПО.