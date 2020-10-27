В Кремле отметили молниеносность реагирования кабмина и Минздрава на обращения региональных медиков

В Кремле отметили молниеносность реагирования федеральных правительства и Минздрава на обращения региональных медиков по ситуации с коронавирусом. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Незадолго до этого медработники из Кургана обратились к Владимиру Путину с просьбой прислать в регион военных медиков в связи со сложной эпидобстановкой.

«Они уже отреагировали на обращение... И в целом относятся к этому чрезвычайно внимательно и действительно очень быстро реагируют», - отметил Песков.

Также официальный представитель Кремля считает о необходимости проведения проверки эффективности обратной связи региональных лечебных учреждений с руководством региона.

«Надо выяснить, почему в первую очередь не обращаются лечебные учреждения именно к региональным министерствам здравоохранения, губернаторам», - сказал Песков.

Пресс-секретарь добавил, что сейчас в регионы для борьбы с коронавирусом оперативно направляются врачебная и методологическая помощь, а также выделяются дополнительные средства.