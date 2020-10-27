В МЧС предупредили об опасности полетов на Камчатке из-за проснувшихся вулканов
Активизировавшийся вулкан Карымский выбросил в небо огромный столб высотою пять километров.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Куденко, РИА Новости
МЧС предупреждает об опасности авиаполетов над Камчаткой - там проснулись сразу несколько вулканов. Один из них - Карымский (1 469 м) выбросил в небо огромный столб пепла на высоту пять километров. Подхвативший его ветер, отнес шлейф пыли на 30 километров к северу.
Пилотам направили предупреждение об оранжевом коде опасности. В ближайших населенных пунктах возможно выпадение пепла.
Кроме того, активизировался также вулкан Безымянный, продолжается извержение вулканов Шивелуч и Эбеко.