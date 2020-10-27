В МЧС предупредили об опасности полетов на Камчатке из-за проснувшихся вулканов

МЧС предупреждает об опасности авиаполетов над Камчаткой - там проснулись сразу несколько вулканов. Один из них - Карымский (1 469 м) выбросил в небо огромный столб пепла на высоту пять километров. Подхвативший его ветер, отнес шлейф пыли на 30 километров к северу.

Пилотам направили предупреждение об оранжевом коде опасности. В ближайших населенных пунктах возможно выпадение пепла.

Кроме того, активизировался также вулкан Безымянный, продолжается извержение вулканов Шивелуч и Эбеко.