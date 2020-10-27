Экономист рассказала, в какой валюте выгодно хранить сбережения
Доцент кафедры маркетинга РЭУ имени Г.В. Плеханова Инга Корягина рассказала «Звезде» о действиях с валютой во время кризиса и как именно хранить накопления.
«Деньги надо хранить поровну и в евро, и в рублях, и в долларах. Валюта все равно выстрелит. Если вы делаете вложения, нужно понимать, что это долгосрочные инвестиции, к примеру, для детей для внуков», - сказала эксперт.
В момент кризиса поспешных действий делать не стоит, нужно принимать решения заблаговременно, учитывая все нюансы.
Корягина напомнила, что кризис приходит волнами каждые 10 лет.
«К тому моменту, когда наступит кризис, у вас уже будут накопления и понимание о дальнейших действиях - продавать валюту или продолжать накапливать», - заключила экономист.
Незадолго до этого эксперт рассказал, почему выбирать для хранения сбережений американскую валюту может быть потенциально опасно.