Вирусолог объяснил необходимость всеобщего масочного режима

Даже после введения Роспотребнадзором всеобщего масочного режима, не все россияне носят средства индивидуальной защиты. Профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альштейн объяснил, что инфекция распространилась по всей стране, поэтому и меры по борьбе с нею необходимо применять повсеместно.

«Маски дают снижение заражаемости. Даже если они дадут снижение заражаемости вдвое, и то речь же идет о сотнях тысяч людей и тысячах смертей», - цитирует Анатолия Альштейна «360».

Профессор отметил, что эпидемия продолжает развиваться и не спешит идти на спад, распространяясь по всей стране. Таким образом, соблюдение масочного режима необходимо на федеральном уровне.

Следить за ношением средств защиты будут местные органы, но распоряжение касается всех субъектов. Вирусолог подчеркнул, что маски не дают 100% защиты от заражения, но существенно снижают его риски.