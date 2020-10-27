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Вирусолог объяснил необходимость всеобщего масочного режима

Валентина Пескова
12:02 27.10.2020
Как заявил профессор института имени Гамалеи, эпидемия продолжает развиваться, поэтому нельзя говорить о том, что она пошла на спад.
Вирусолог объяснил необходимость всеобщего масочного режима
© Фото: Michael Weber, imagebroker.com, Globallookpress

Даже после введения Роспотребнадзором всеобщего масочного режима, не все россияне носят средства индивидуальной защиты. Профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альштейн объяснил, что инфекция распространилась по всей стране, поэтому и меры по борьбе с нею необходимо применять повсеместно.

«Маски дают снижение заражаемости. Даже если они дадут снижение заражаемости вдвое, и то речь же идет о сотнях тысяч людей и тысячах смертей», - цитирует Анатолия Альштейна «360».

Профессор отметил, что эпидемия продолжает развиваться и не спешит идти на спад, распространяясь по всей стране. Таким образом, соблюдение масочного режима необходимо на федеральном уровне.

Следить за ношением средств защиты будут местные органы, но распоряжение касается всех субъектов. Вирусолог подчеркнул, что маски не дают 100% защиты от заражения, но существенно снижают его риски.

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