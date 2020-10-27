Госдума одобрила закон о новом порядке формирования правительства

Государственная Дума в третьем чтении приняла закон о новом порядке формирования правительства России. Предложение было внесено Владимиром Путиным в ходе реализации новых положений Конституции.

Согласно документу, президент будет назначать председателя правительства, его заместителей и федеральных министров только после их утверждения Госдумой, а министров силового блока - после консультаций с Советом Федерации.

Кроме того, закрепляются новые полномочия правительства в области социального обеспечения, защиты семьи и детства и здравоохранения.

Также на заседании Госдумы был одобрен закон о Конституционном суде в развитие поправок в Основной закон.