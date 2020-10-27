Госдума одобрила закон о новом порядке формирования правительства
Документ определяет статус, организационно-правовые основы формирования и деятельности кабмина.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Иванов, ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Государственная Дума в третьем чтении приняла закон о новом порядке формирования правительства России. Предложение было внесено Владимиром Путиным в ходе реализации новых положений Конституции.
Согласно документу, президент будет назначать председателя правительства, его заместителей и федеральных министров только после их утверждения Госдумой, а министров силового блока - после консультаций с Советом Федерации.
Кроме того, закрепляются новые полномочия правительства в области социального обеспечения, защиты семьи и детства и здравоохранения.
Также на заседании Госдумы был одобрен закон о Конституционном суде в развитие поправок в Основной закон.