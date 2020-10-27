В России зарегистрированы 16 550 новых пациентов с COVID-19

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России за минувшие сутки составил 16 550 новых случаев COVID-19. Как следует из данных оперативного штаба, умерло за истекший период 320 человек. Полностью выздоровели и выписались из больниц - 12 844 человек.

«Подтвержденные случаи новой коронавирусной инфекции COVID-19 зафикисированы в 85 регионах РФ, в том числе выявлено 4 372 (26,4%) без клинических проявлений», - говорится в сообщении.

Наиболее серьезной ситуация с заболеваемостью по-прежнему остается в Москве. Здесь за сутки прибавилось 4 312 новых случаев заражения инфекцией коронавируса. Из них госпитализация понадобилась 1 267 пациентам с COVID-19. К аппаратам искусственной вентиляции легких в столичных больницах подключены 304 человека.

Среди заболевших 12,5% - это дети, 42,3% - пациенты от 18 до 45 лет, 29,8% - люди в возрасте от 46 до 65 лет, еще 10,6% - от 66 до 79 лет. Среди пациентов старшее 80 лет заболеваемость самая низкая - 4,8%.

Все новые инфицированные, а также близко контактировавшие с ними родственники и другие лица уже находятся под медицинским наблюдением.

Оперативный штаб еще раз заявляет о необходимости соблюдения режима самоизоляции горожанам старше 65 лет и москвичам, имеющим хронические заболевания. Следует помнить, что в общественных местах важно носить маски и перчатки и соблюдать социальную дистанцию.