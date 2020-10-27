Ученые выяснили особенности антител бессимптомных пациентов с коронавирусом

В ходе исследования лондонских специалистов было установлено, что бессимптомные больные коронавирусом теряют выработанные антитела раньше, чем зараженные с выраженными симптомами.

Кроме того, специалисты полагают, что утрата антител происходит медленнее у граждан в возрасте от 18 до 24 лет по сравнению с лицами старше 75 лет.

«Иммунный ответ на COVID-19 со временем снижается у всех пациентов. Остается неясным, какой уровень иммунитета обеспечивают антитела и как долго этот иммунитет сохраняется», - пишет 24newshd со ссылкой на результаты исследования.

По результатам работы ученые выяснили, что в Англии в период с середины июня до конца сентября 2020 года распространенность антител к конронавирусу снизилась более чем на четверть.