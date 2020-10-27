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Минпромторг проверит ситуацию с медицинским кислородом после сообщений СМИ о его нехватке в больницах

Алексей Баранов
10:14 27.10.2020
Кроме того, принято решение включить вопрос обеспечения кислородом в повестку еженедельных совещаний Минпромторга России со всеми регионами РФ.
Минпромторг проверит ситуацию с медицинским кислородом после сообщений СМИ о его нехватке в больницах
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости

С учетом появившихся в ряде российских СМИ публикаций о случаях нехватки медицинского кислорода в отдельных регионах, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации запросит у властей указанных в сообщениях субъектов информацию о потребности в нем лечебных учреждений. При этом официальных обращений от субъектов Российской Федерации о проблемах с обеспечением системы здравоохранения медицинским кислородом до настоящего времени в Минпромторг России не поступало.

В инициативном порядке для оценки ситуации Минпромторг уже проводит ряд совещаний с производителями и поставщиками медицинских газов. Стоит отметить, что Минпромторгом России, как органом, ответственным за лицензирование производства медицинского кислорода на территории РФ, ведется постоянная работа по мониторингу промышленных площадок, осуществляющих производство медицинского кислорода. 

В России производство медицинских газов осуществляют 114 лицензиатов в 59 регионах. Из них 74 производителя осуществляют производство газа медицинского жидкого, 108 производителей – газа медицинского сжатого. Имеются и резервные мощности – на прошедшем в Минпромторге совещании производители подтвердили, что готовы при необходимости ввести в строй дополнительные установки по производству медицинского кислорода, в свою очередь Минпромторг России в этом случае окажет помощь с их оперативным лицензированием.

Общий объем выпускаемого медицинского кислорода в 2019 в газообразном состоянии превысил 7,5 млн м3, а в жидком – 98 тыс тонн. По итогам 1 полугодия 2020 года объем производства вырос год к году на 14% и 29%, соответственно. 

В целях анализа неохваченных лицензированием установок по производству технического кислорода, которые также могут рассматриваться как потенциальный производственный резерв, в том числе для поставки сырья для последующего производства медицинского кислорода, Минпромторг запросил данные у ряда металлургических предприятий, вопрос о возможности и целесообразности адаптации этих установок под нужды системы здравоохранения находится в проработке. 

Российская промышленность располагает свободными мощностями по производству баллонов – отдельные крупные предприятия загружены всего на 20%. Кроме того, для планирования производства медицинского кислорода и его поставок в регионы в июле этого года Минпромторг России направил запрос в департаменты здравоохранения всех субъектов Российской Федерации с просьбой предоставить информацию о потребности регионов в медицинском оборудовании для производства кислорода, в том числе газификаторов и компрессорных станций. 

Часть регионов сообщила об отсутствии потребности в подобном медицинском оборудовании, остальным были оперативно переданы контакты российских производителей, готовых полностью обеспечить данную потребность, поставив газификаторы и компрессоры.

Ранее СМИ сообщили, что в городской больнице №20 Ростова-на-Дону 13 человек умерли от нехватки кислорода. Министр здравоохранения Михаил Мурашко поручил проверить эту информацию. Накануне от COVID-19 умер главный врач этой больницы Юрий Дронов.

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