Минпромторг проверит ситуацию с медицинским кислородом после сообщений СМИ о его нехватке в больницах

С учетом появившихся в ряде российских СМИ публикаций о случаях нехватки медицинского кислорода в отдельных регионах, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации запросит у властей указанных в сообщениях субъектов информацию о потребности в нем лечебных учреждений. При этом официальных обращений от субъектов Российской Федерации о проблемах с обеспечением системы здравоохранения медицинским кислородом до настоящего времени в Минпромторг России не поступало.

В инициативном порядке для оценки ситуации Минпромторг уже проводит ряд совещаний с производителями и поставщиками медицинских газов. Стоит отметить, что Минпромторгом России, как органом, ответственным за лицензирование производства медицинского кислорода на территории РФ, ведется постоянная работа по мониторингу промышленных площадок, осуществляющих производство медицинского кислорода.

В России производство медицинских газов осуществляют 114 лицензиатов в 59 регионах. Из них 74 производителя осуществляют производство газа медицинского жидкого, 108 производителей – газа медицинского сжатого. Имеются и резервные мощности – на прошедшем в Минпромторге совещании производители подтвердили, что готовы при необходимости ввести в строй дополнительные установки по производству медицинского кислорода, в свою очередь Минпромторг России в этом случае окажет помощь с их оперативным лицензированием.

Общий объем выпускаемого медицинского кислорода в 2019 в газообразном состоянии превысил 7,5 млн м3, а в жидком – 98 тыс тонн. По итогам 1 полугодия 2020 года объем производства вырос год к году на 14% и 29%, соответственно.

В целях анализа неохваченных лицензированием установок по производству технического кислорода, которые также могут рассматриваться как потенциальный производственный резерв, в том числе для поставки сырья для последующего производства медицинского кислорода, Минпромторг запросил данные у ряда металлургических предприятий, вопрос о возможности и целесообразности адаптации этих установок под нужды системы здравоохранения находится в проработке.

Российская промышленность располагает свободными мощностями по производству баллонов – отдельные крупные предприятия загружены всего на 20%. Кроме того, для планирования производства медицинского кислорода и его поставок в регионы в июле этого года Минпромторг России направил запрос в департаменты здравоохранения всех субъектов Российской Федерации с просьбой предоставить информацию о потребности регионов в медицинском оборудовании для производства кислорода, в том числе газификаторов и компрессорных станций.

Часть регионов сообщила об отсутствии потребности в подобном медицинском оборудовании, остальным были оперативно переданы контакты российских производителей, готовых полностью обеспечить данную потребность, поставив газификаторы и компрессоры.

Ранее СМИ сообщили, что в городской больнице №20 Ростова-на-Дону 13 человек умерли от нехватки кислорода. Министр здравоохранения Михаил Мурашко поручил проверить эту информацию. Накануне от COVID-19 умер главный врач этой больницы Юрий Дронов.