В Курганской и Челябинской областях из-за непогоды остались без света 28 тысяч жителей

Около 18,3 тысяч человек в Курганской области и 9,7 тысяч человек в Челябинской области остались без электричества. Такие последствия вызвала продолжительная непогода в регионе - мокрый снег и сильный ветер.

«Ведутся аварийно-восстановительные работы. Ликвидация последствий массовых нарушений электроснабжения находится на особом контроле Минэнерго», - сообщили в ведомстве.

Согласно метеопрогнозу, со вчерашнего вечера, 26 октября, и по настоящее время в Курганской области наблюдаются порывы ветра скоростью до 26 м/с и идет мокрый снег.

В Челябинской области зафиксирован ветер со скоростью 20 м/с и также сильный снег. Температура воздуха при этом составляет -3°С.

В регионе также продолжают принимать меры по недопущению распространения инфекции COVID-19. Всестороннюю поддержку Курганской области в этом вопросе окажет Минздрав РФ.

«В регион направлена группа специалистов, которые организуют настройку маршрутизации и лечения пациентов с COVID-19 и окажут практическую помощь больным. Под оказание медицинской помощи пациентам с коронавирусом будет перепрофилирован Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии имени Илизарова», - сообщил «Звезде» помощник Министра здравоохранения Российской Федерации Алексей Кузнецов.

На подготовку к приему инфекционных больных также будет направлено дополнительное финансирование из федерального бюджета.