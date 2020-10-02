Стюардесса выгнала ребенка-инвалида из самолета

Ребенок с инвалидностью вместе с семьей был снят с рейса из-за того, что постоянно снимал маску в самолете.

Инцидент произошел после того, как женщина поднялась на борт с трехлетним сыном-аутистом, на котором не было маски. Бортпроводница неоднократно просила надеть защитное средство на ребенка, но он продолжал его снимать.

Изначально женщина отказалась выполнять требование сотрудницы компании о выходе из самолета, поскольку сочла его нелепым и пыталась объяснить особенности заболевания ребенка, однако бортпроводница не захотела идти ей навстречу и вызвала полицию.

В результате женщине с ребенком вернули деньги за рейс. На данный момент мать ребенка подала жалобу на авиакомпанию, пишет Independent.