Глава МИД РФ прокомментировал попытки США и ЕС сдержать развитие России

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал попытки США и стран ЕС сдержать развитие России. По его словам, они в последнее время удваивают усилия в данном направлении, в том числе введением новых санкций. Однако при этом США и ЕС не предоставляют никаких объективных свидетельств, оглашая свои обвинения в адрес Москвы.

«Для оправдания своих действий вбрасывают различные обвинения и инсинуации, включая упомянутые (обвинения во вмешательстве в выборы в США - прим. ред.). При этом никаких фактов и доказательств никто не предоставил», - заявил Лавров в интервью хорватскому изданию «Вечерни лист».

Как отметил глава МИД, все всегда остается на уровне сфабрикованных обвинений, противоречащих здравой логике. Предложения РФ о профессиональном обсуждении возникающих недопониманий остаются без внимания.

Ранее Лавров заявил, что Россия никому не навязывает свой газ, а все газовые контракты являются исключительно коммерческими и не имеют никакой политической подоплеки. Разговоры о «зависимости» других стран от российского газа он назвал причиной необоснованных сомнений.