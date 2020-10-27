Лавров: разговоры о зависимости Европы от российского газа создают сомнения

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия никому не навязывает свой газ. Все газовые контракты являются исключительно коммерческими – они не имеют никакой политической подоплеки, сообщил министр.

«Разговоры о пресловутой "зависимости" Хорватии и других европейских государств от российского газа мы, конечно, слышали, но ничего, кроме стремления посеять необоснованные сомнения, в них не находим. Никому и ничего не навязываем, а все заключенные контракты исполняем со всей ответственностью» - сообщил глава МИД в ходе интервью хорватской газете «Вечерни Лист»





Также Лавров подчеркнул, что Россия уважает право любой страны самостоятельно определять свою экономическую политику. Москва всегда выступала за здоровую и честную конкуренцию, основанную на рыночных принципах, передает слова министра РИА Новости.

В ходе интервью обсуждался проект постройки терминала СПГ на хорватском острове Крк, которое софинансирует Евросоюз. Лавров сообщил, что хорватские коллеги имеют право сами выбирать, какой газ стоит закупать – сжиженный или трубопроводный – исходя из экономических соображений.