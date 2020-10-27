Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Лавров назвал единственный способ урегулирования конфликта в Донбассе по мнению Москвы

Анна Берестовая
00:04 27.10.2020
Глава МИД отметил бессмысленность дополнительных внешних инициатив в данном вопросе при наличии единственной необходимой.
Лавров назвал единственный способ урегулирования конфликта в Донбассе по мнению Москвы
© Фото: MFA Russia via Globallookpress.com

Власти РФ не считают необходимой реализацию дополнительных внешних инициатив для разрешения конфликта на территории Донбасса. Соответствующее заявление сделал глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров.

Министр подчеркнул, что в настоящее время все необходимые для урегулирования ситуации действия закреплены в минском комплексе мер, согласованном в 2015 году и одобренном Совбезом ООН.

«В отношении ситуации на востоке Украины уже имеется безальтернативная основа мирного урегулирования», - обозначил он в интервью хорватской газете «Вечерни Лист».

Лавров объяснил, что на данный момент основной задачей является выполнение уже достигнутых несколько лет назад дипломатических договоренностей в полном объеме. Глава МИД при этом добавил, что надобность в дополнительных внешних инициативах отсутствует.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
00:04 В стране и мире
Лавров: разговоры о зависимости Европы от российского газа создают сомнения
22:10 В стране и мире
Минздрав представил обновленные рекомендации по лечению COVID-19
20:07 В стране и мире
Видео
Второму фигуранту дела о недвижимости Баталова назначили запрет определенных действий
19:50 В стране и мире
Видео
Суд вынес решение обвиняемой в мошенничестве с недвижимостью семьи актера Баталова
18:40 В стране и мире
Эксперт рассказала о последствиях COVID-19 для детей
Популярное
Популярное
Российский квадрокоптер сможет получать энергию с земли, из воздуха и космоса
Странный неопознанный объект сняли с борта МКС
Видео
Воронка и куски искореженного железа: опубликованы кадры с борта взорвавшегося в Азовском море танкера
«Вооруженный до зубов»: в США оценили модернизированный фрегат «Маршал Шапошников»
Назван эффективный способ избавиться от похмелья
Видео
Житель Новосибирска застрял в мусоропроводе из-за выброшенного паспорта
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.