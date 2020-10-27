Лавров назвал единственный способ урегулирования конфликта в Донбассе по мнению Москвы
Власти РФ не считают необходимой реализацию дополнительных внешних инициатив для разрешения конфликта на территории Донбасса. Соответствующее заявление сделал глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров.
Министр подчеркнул, что в настоящее время все необходимые для урегулирования ситуации действия закреплены в минском комплексе мер, согласованном в 2015 году и одобренном Совбезом ООН.
«В отношении ситуации на востоке Украины уже имеется безальтернативная основа мирного урегулирования», - обозначил он в интервью хорватской газете «Вечерни Лист».
Лавров объяснил, что на данный момент основной задачей является выполнение уже достигнутых несколько лет назад дипломатических договоренностей в полном объеме. Глава МИД при этом добавил, что надобность в дополнительных внешних инициативах отсутствует.