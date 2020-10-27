Дональд Трамп сорвал интервью на телеканале CBS

Президент США Дональд Трамп устроил скандал во время интервью в рамках программы «60 минут» телеканала CBS. По мнению американского лидера, телеведущая продемонстрировала предвзятое отношение к Трампу и задавала вопросы «которые не стала задавать бы Байдену».

«Я готов ко всему, даже к тому, чтобы сделать Америку вновь великой, но ваш тон непростителен» - сообщил Трамп в ходе несостоявшегося интервью.

Часовая передача с кандидатами в президенты – давняя традиция в США. Ранее Джо Байден, конкурент Трампа, позволил себе ряд острых высказываний в адрес соперника, сравнив того с Джорджем Бушем младшим. Также, избираясь в Белый дом, он попросил о поддержке на выборах в сенат.