В России провели более 57 миллионов тестов на коронавирус

С начала пандемии коронавируса на территории России проведено более 57,8 миллионов тестов на выявление COVID-19.

По информации Роспотребнадзора, за минувшие сутки сделано 476 тысяч тестов.

«Под меднаблюдением остаются 354 238 человек», - пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По последним данным, общее число зараженных коронавирусом в России достигло 1 513 877 человек, из которых 1 138 522 выздоровели.