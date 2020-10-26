МИД РФ призывал Турцию способствовать прекращению огня в Карабахе

Москва призывает Турцию использовать свое влияние в интересах прекращения огня для начала содержательных переговоров по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе.

Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Москва против военного разрешения ситуации и хочет, чтобы все внешние игроки воздержались от раскручивания военного сценария.

«Призываем всех внешних "игроков" сделать все, чтобы остудить эмоции сторон, активизировать работу по созданию условий для перезапуска мирного процесса. Убеждаем турецких партнеров в целесообразности употребить свое влияние в интересах поддержки такой линии», - заявил Лавров «Афинскому и Македонскому агентству новостей».

Российский министр иностранных дел добавил, что Москва не скрывает того, что рассматривает оба народа - и армянский, и азербайджанский, - как дружественные и братские, поэтому не может разделять стремлений к войне.

Сергей Лавров напомнил, что в ночь на 10 октября по итогам 11-часовых переговоров главы МИД РФ, Азербайджана и Армении с участием представителей США и Франции согласовали Совместное заявление о прекращении огня и возобновлении максимально содержательного переговорного процесса. В пользу исключительно политического урегулирования, добавил министр, четко высказывались и президенты России, США и Франции в качестве руководителей - председателей Минской группы ОБСЕ.