Эксперты назвали главные критерии красоты
При оценке внешности особое внимание человек обращает на симметрию и черты лица, а также состояние кожи.
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В ходе исследования специалисты из Дании установили, что красоту внешности друг друга люди оценивают по трем основным критериям.
Одним из главных является симметрия лица, которая свидетельствует о хороших качествах организма на генетическом уровне.
По словам ученых, асимметрия лица говорит о плохих генах, которые граждане не намерены передавать потомству.
На втором месте оказались черты лица, характерные для определенных народов, а на третьем - состояние кожи, пишет телеканал «360».
Исследователи полагают, что при оценке внешности особое внимание человек обращает на цвет лица, наличие кругов под глазами. морщин и других мелких дефектов.