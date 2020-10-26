В стране и мире Эксперты назвали главные критерии красоты Светлана Головина При оценке внешности особое внимание человек обращает на симметрию и черты лица, а также состояние кожи. © Фото: R. Märzinger, CHROMORANGE, Globallookpress В ходе исследования специалисты из Дании установили, что красоту внешности друг друга люди оценивают по трем основным критериям. Одним из главных является симметрия лица, которая свидетельствует о хороших качествах организма на генетическом уровне. По словам ученых, асимметрия лица говорит о плохих генах, которые граждане не намерены передавать потомству. На втором месте оказались черты лица, характерные для определенных народов, а на третьем - состояние кожи, пишет телеканал «360». Исследователи полагают, что при оценке внешности особое внимание человек обращает на цвет лица, наличие кругов под глазами. морщин и других мелких дефектов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика