Режим ЧП, закрытие кинозалов и карантин: как в мире противостоят коронавирусу

Из-за роста числа зараженных коронавирусом по всему миру вновь ужесточают ограничительные меры.

Во Франции в связи с очередным антирекордом по числу инфицированных - более 50 тысяч новых случаев - режим чрезвычайного положения продлили до середины ноября.

Подобная ситуация складывается в Италии, где за сутки выявлено почти 20 тысяч инфицированных. Власти страны приняли решение закрыть с 26 октября все кинотеатры, фитнес-клубы, бассейны и театры.

В Болгарии до конца ноября снова ввели масочный режим. Кроме того, власти страны заявили о болезни премьер-министра Бойко Борисова. Он заразился коронавирусом после контакта с инфицированным коллегой и сразу же ушел на карантин.

В то же время в Китае начались массовые тестирования жителей Синьцзян-Уйгурского района на COVID-19 после выявления одного бессимптомного носителя.