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Режим ЧП, закрытие кинозалов и карантин: как в мире противостоят коронавирусу

Светлана Головина
08:08 26.10.2020
Общее число инфицированных COVID-19 в мире достигло 42 990 032 человек.
© Видео: ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА" © Фото: Roma, Keystone Press Agency, Globallookpress

Из-за роста числа зараженных коронавирусом по всему миру вновь ужесточают ограничительные меры.

Во Франции в связи с очередным антирекордом по числу инфицированных - более 50 тысяч новых случаев - режим чрезвычайного положения продлили до середины ноября.

Подобная ситуация складывается в Италии, где за сутки выявлено почти 20 тысяч инфицированных. Власти страны приняли решение закрыть с 26 октября все кинотеатры, фитнес-клубы, бассейны и театры.

В Болгарии до конца ноября снова ввели масочный режим. Кроме того, власти страны заявили о болезни премьер-министра Бойко Борисова. Он заразился коронавирусом после контакта с инфицированным коллегой и сразу же ушел на карантин.

В то же время в Китае начались массовые тестирования жителей Синьцзян-Уйгурского района на COVID-19 после выявления одного бессимптомного носителя.

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