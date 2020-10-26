Губернатор Иркутской области заразился коронавирусом

Глава Иркутской области Игорь Кобзев заразился инфекцией COVID-19. Как отметили в пресс-службе регионального правительства, у Кобзева оказался положительным результат теста на наличие коронавируса.

«Тест положителен, губернатор работает на самоизоляции, чувствует себя хорошо», - цитирует ТАСС пресс-службу.

Накануне 25 октября губернатор написал в своем Instagram, что в Иркутской области готовят дополнительные инфекционные койки, а на площади рядом с Иркутским областным диагностическим центром появилось много желающих сдать тест на наличие инфекции COVID-19. Так как из людей образуются длинные очереди, в региональном главке МЧС поблизости поставили четыре палатки.

«На улице уже настали минусовые температуры. В палатках можно погреться тем, кто долго стоит в очереди на сдачу теста на COVID-19», - написал Игорь Кобзев.

По данным регионального оперативного штаба, в Иркутской области прирост новых заболевших коронавирусом за сутки составил 215 человек.