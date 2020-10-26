Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении нового перемирия в Карабахе

Пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян обвинила Азербайджан в нарушении новых договоренностей о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

«Азербайджанская сторона в 08.45 (по местному времения) открыла артиллерийский огонь по позициям Арцаха ( Карабаха – прим.ред.) на северо-восточном направлении линии соприкосновения», - написала представитель оборонного ведомства на своей странице в Facebook.

В то же время в Минобороны Азербайджана сообщили об обстреле своих позиций вблизи Карабаха в Лачинском районе.

«26 октября в 08.05 (по местному времени) ВС Армении, нарушив новый режим гуманитарного прекращения огня, с направления города Лачин подвергли артиллерийскому обстрелу подразделения азербайджанской армии, расположенные в селе Сафиян Лачинского района», - говорится в сообщении пресс-службы.

Новый режим гуманитарного прекращения огня на территории Карабаха был достигнут представителями Армении и Азербайджана при содействии Соединенных Штатов и вступил в силу 26 октября в 08.00 (по местному времени).