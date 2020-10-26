В Хакасии водитель легкового автомобиля протаранил жилой дом

В городе Черногорск республики Хакасия водитель, управлявший автомобилем Nissan Tino, вылетел с дороги и врезался в жилой дом. ДТП произошло 25 октября около 07.00 часов утра на улице Бограда.

Как сообщается на портале УГИБДД по региону в соцсети «ВКонтакте», водитель 1966 года рождения скончался на месте.

По факту аварии проводится расследование. Предварительно возможной причиной ДТП называется плохое самочувствие водителя.