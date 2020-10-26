В стране и мире Северное сияние озарило небо над Финляндией Светлана Головина Удивительное явление также могли увидеть жители Мурманской области и карельского Сортавала. © Видео: ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Жители Финляндии накануне могли запечатлеть одно из самых красивых и удивительных природных явлений - северное сияние. На несколько часов ночное небо Лапландии озарило яркими огнями и разноцветными волнами, которые просвечивали даже сквозь слой облачного покрова. Редкую по красоте картину могли видеть и жители граничащей с Финляндией Мурманской области, а также - карельского города Сортавала. На этой неделе увидеть северное сияние смогут жители Ленинградской области. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика