Северное сияние озарило небо над Финляндией
Удивительное явление также могли увидеть жители Мурманской области и карельского Сортавала.
© Видео: ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Жители Финляндии накануне могли запечатлеть одно из самых красивых и удивительных природных явлений - северное сияние.
На несколько часов ночное небо Лапландии озарило яркими огнями и разноцветными волнами, которые просвечивали даже сквозь слой облачного покрова.
Редкую по красоте картину могли видеть и жители граничащей с Финляндией Мурманской области, а также - карельского города Сортавала.
На этой неделе увидеть северное сияние смогут жители Ленинградской области.