В Питере - не пить: в Северной столице запретили ночную работу кафе и ресторанов

Cанкт-Петербург из-за коронавируса на время лишится статуса главной «барной столицы России». С 26 октября дня там вступил в силу запрет на ночную работу кафе, ресторанов и других мест, где можно поесть и выпить алкогольные напитки. Заглянуть туда теперь можно только до 23 часов вечера.

Владельцы заведений от данной антивирусной меры, ожидаемо, не в восторге. А любителям ночного фастфуда теперь предстоит перестраивать свой режим питания.

Главная ресторанная улица Петербурга - улица Рубинштейна - уже несколько дней является пешеходной. Раньше по ней можно было гулять всю ночь до утра, переходя из одного заведения в другое. Но на ближайший месяц - до конца ноября - повысить градус веселья после 23 часов не получится. Очередной пакет антивирусных мер меняет привычную жизнь в Петербурге.

Запрет работы кафе, баров, ресторанов и прочих заведений общепита с 23 часов до 6 утра власти столицы на Неве вводят на фоне очередного рекорда заболеваемости - свыше 700 человек в сутки.

Владелец сети баров в историческом центре Петербурга Андрей Федотов с тем, что ограничительные меры равны для всех, не согласен.

«Я даже стойку сделал так, чтобы люди не могли на ней танцевать. Я исключил танцы. У меня не дискотека и не караоке. Непонятно тогда, зачем мне это. У меня - не ночной клуб», - поясняет предприниматель.

Однако «комендантский час» распространяется все же не на все заведения общепита. Ночная гастрономическая жизнь продолжится на вокзалах в аэропорту и на автозаправочных станциях.

«Рестораны выполняют две функции. Во-первых, они кормят, во-вторых - развлекают. Развлекаться и передавать друг другу вирус в жарком танце, поверьте, не время. И в конце концов после 23 есть вредно», - прокомментировал вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин.

Однако любители поесть по ночам все же могут «спать спокойно» - для них существует масса курьерских служб доставки еды. Их пока антивирусные ограничения не коснулись.