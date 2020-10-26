Запущенный с Плесецка спутник «Глонасс-К» внесен в российский каталог космических объектов

Специалисты Центра контроля космического пространства (ККП) Космических войск ВКС внесли в Главный каталог космических объектов российской системы ККП информацию о разгонном блоке (РБ) «Фрегат» и новом навигационном космическом аппарате (КА) «Глонасс-К».

Отмечается, что после выведения на орбиту «Глонасс-К», запущенного 25 октября с космодрома Плесецк ракетой-носителем среднего класса «Союз-2.1Б», и завершения операций по уводу РБ «Фрегат» с целевой орбиты КА, офицеры Центра контроля космического пространства приступили к анализу и обработке координатной и некоординатной информации о новых космических объектах для принятия их на сопровождение наземными средствами Главного центра разведки космической обстановки Космических войск ВКС.

Главный каталог космических объектов системы ККП представляет собой единую информационную базу данных. Он предназначен для долговременного хранения орбитальной измерительной радиолокационной, оптической, радиотехнической и специальной информации о космических объектах искусственного происхождения на высотах от 120 км до 50 тысяч км.

Уточняется, что в каталоге содержится информация о 1500 показателях характеристик каждого космического объекта, включая набор элементов орбит, достаточный для прогнозирования его движения с необходимой точностью, международный номер-идентификатор, данные о времени и месте пуска, типе объекта, назначении, массе и размере.

Для поддержания Главного каталога космических объектов специалистами ЦККП Космических войск ВКС ежесуточно обрабатывается свыше 60 тысяч измерений.