Неожиданная осень: в Москве сегодня ожидается до 12 градусов тепла
Однако уже ночью с 26 на 27 октября, согласно прогнозу Гидрометцентра, аномально положительные значения температуры могут опуститься до +3.
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В понедельник, 26 октября, воздух в столице прогреется до +12 градусов, при этом ожидается облачная погода с прояснениями и отсутствие осадков.
Как сообщает Гидрометцентр РФ, днем столбики термометров покажут от 10 до 12 градусов тепла. А вот уже ближе к ночи значения упадут до +3 градусов. Ветер будет слабый, а атмосферное давление - около 755 мм ртутного столба.
В Московской области температура будет колебаться от +7 до +12 градусов. Однако в ночь на вторник 27 октября уже может опуститься до 0 градусов.