Неожиданная осень: в Москве сегодня ожидается до 12 градусов тепла

В понедельник, 26 октября, воздух в столице прогреется до +12 градусов, при этом ожидается облачная погода с прояснениями и отсутствие осадков.

Как сообщает Гидрометцентр РФ, днем столбики термометров покажут от 10 до 12 градусов тепла. А вот уже ближе к ночи значения упадут до +3 градусов. Ветер будет слабый, а атмосферное давление - около 755 мм ртутного столба.

В Московской области температура будет колебаться от +7 до +12 градусов. Однако в ночь на вторник 27 октября уже может опуститься до 0 градусов.