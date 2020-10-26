ВКС увели разгонный блок «Фрегат» с орбиты космического аппарата «Глонасс-К» для захоронения
Разгонный блок был уведен на орбиту высотой около 19,5 тысяч километров, маневр осуществлялся за счет двух включений двигателей «Фрегата».
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Воздушно-космические силы (ВКС) России завершили операции по уводу разгонного блока «Фрегат» с целевой орбиты на орбиту захоронения, запустив 25 октября в 22.08 в космодрома Плесецк ракету «Союз-2.1б» с навигационным спутником «Глонасс-К».
Как сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, разгонный блок был уведен на орбиту высотой около 19,5 тысяч километров.
Маневр по перемещению РБ «Фрегат» осуществлялся с помощью двух включений двигательной установки, чтобы придать разгонному блоку импульсы, необходимые для увода его на орбиту захоронения.