ВКС увели разгонный блок «Фрегат» с орбиты космического аппарата «Глонасс-К» для захоронения

Воздушно-космические силы (ВКС) России завершили операции по уводу разгонного блока «Фрегат» с целевой орбиты на орбиту захоронения, запустив 25 октября в 22.08 в космодрома Плесецк ракету «Союз-2.1б» с навигационным спутником «Глонасс-К».

Как сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, разгонный блок был уведен на орбиту высотой около 19,5 тысяч километров.

Маневр по перемещению РБ «Фрегат» осуществлялся с помощью двух включений двигательной установки, чтобы придать разгонному блоку импульсы, необходимые для увода его на орбиту захоронения.