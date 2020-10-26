В стране и мире Большинство украинцев высказались за сокращение депутатов и легализацию каннабиса Светлана Головина Всеукраинский опрос был инициирован президентом страны в ходе местных выборов 25 октября. © Фото: Volodmyr Tarasov, Keystone Press Agency, Globallookpress В ходе всеукраинского опроса, инициированного президентом Владимиром Зеленским, 95% граждан проголосовали за сокращение депутатского корпуса с 450 до 300. За введение пожизненного заключения для коррупционеров, совершивших преступление в особо крупном размере, высказались более 80% респондентов. Кроме того, 70% опрошенных поддержали легализацию каннабиса для медицинских целей, пишет портал «112 Украина» со ссылкой на экзит-пол социологической группы «Рейтинг». Всеукраинский опрос проводился на территории страны в воскресенье, 25 октября, в ходе местных выборов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика